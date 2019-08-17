ВКС РФ нанесли авиаудары по зоне деэскалации в Сирии: 13 мирных жителей погибли

Новости мира:Россия нанесла авиаудары в Сирии, погибли 13 гражданских.

В результате авиаударов ВКС России по одному из сел в идлибской зоне деэскалации погибли 13 мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Об этом заявил глава Управления гражданской обороны ( "Белые каски") Идлиба Мустафа Хадж Юсуф, передает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По его словам, инцидент произошел 16 августа в населенном пункте Хас. Как следует из распространенного в соцсетях видео, среди жертв атаки - беременная женщина.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки в результате массированных ударов авиации режима Башара Асада и его союзников по населенным пунктам погибли не менее двух мирных жителей, 23 получили ранения.

По данным сирийской оппозиции, ВКС РФ провели авиарейды в деревнях Кебине (провинция Лазкийе), а также Тери, Седжне, Рекая и Хас (провинция Идлиб).

Как сообщила Сирийская обсерватория по правам человека поздно вечером, по меньшей мере 17 мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли 16 августа во время российских и сирийских воздушных налетов на лагерь беженцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в наступлении на части провинции Идлиб, находящиеся в руках повстанцев, и прилегающие северные районы Хамы.

Сирия

Сегодня. Удары ВКС и ВВС САР

г. Ариха pic.twitter.com/n393Qbu8y5 — Umar (@Umar20946390) August 16, 2019

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию дать подробную информацию о том, как она использует предоставленные ей координаты расположения больниц в стране.

Более 400 гражданских погибли в результате эскалации насилия на северо-западе Сирии в течение последних трех месяцев, еще более 440 тысяч стали беженцами, сообщило в июле Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.