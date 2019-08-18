В Иране заявляют, что американские санкции бьют по медицине

Новости мира:В Тегеране сообщили, что санкции США негативно влияют на медицину Ирана.

Официальный Тегеран заявляет, что американские санкции негативно сказываются на медицинской сфере Ирана.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

"Хотя американские санкции разработаны таким образом, что, возможно, не направлены на гуманитарный сектор, доступ к пищевым продуктам и медикаментам, но на практике они функционируют как инструмент экономической войны", - говорится в сообщении.

Официальная иранская статистика указывает, что при Бараке Обаме США ежегодно экспортировали в Иран фармацевтической продукции в среднем на $26 миллионов. В течение последних двух лет в условиях расширения санкций годовой показатель упал до $8,6 млн.

Как отмечает агентство, администрация Трампа также осложнила европейским странам экспорт лекарств в Иран. В частности, поставки фармацевтических средств из Швейцарии снизились на 30% - с 235 миллионов швейцарских франков ($240 млн) в 2017-м до 163 миллионов ($167 млн) в прошлом году.