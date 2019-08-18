Теракт в Кабуле: террорист-смертник взорвался на свадьбе

Новости мира:В Кабуле смертник подорвался на многолюдной свадьбе.

Афганские СМИ сообщают о десятках погибших в результате теракта на свадьбе в Кабуле, куда были приглашены более тысячи гостей.

Об этом информирует DW.

«От взрыва на свадьбе в Кабуле пострадали не менее 20 человек, передала гуманитарная организация Emergency поздно вечером в субботу, 17 августа. Афганские СМИ сообщают о десятках погибших и госпитализированных, официальных данных пока нет, но известно, что на праздновании было более тысячи гостей», - говорится в сообщении.

В МВД Афганистана подчеркивают: пока неясно, что именно стало причиной взрыва. Однако, по данным журналистов, в толпе праздновавших подорвался смертник.

DW указывает, что это уже 17-й теракт в Кабуле с начала года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700.