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В Сомали объявлен траур: мэр Могадишо умер от ран, после взрыва смертника

В Сомали объявлен траур: мэр Могадишо умер от ран, после взрыва смертника
21:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Мэр столицы Сомали умер от ран, полученных из-за нападения смертника.

Мэр Могадишо, столицы Сомали, Абдирахман Омар Осман умер в больнице в Катаре от ран, полученных вследствие нападения смертника на прошлой неделе.

Как сообщает Синьхуа, президент Сомали объявил по этому поводу трехдневный траур.

Отмечается, что погибший и девять его подчиненных получили серьезные ранения, когда 24 июля смертник подорвал себя на территории горсовета, унеся жизни шести человек.

Террористы из аль-Шабаб, которые взяли на себя ответственность за взрыв, заявили, что их целью был специальный представитель Генсека ООН в Сомали Джеймс Сван, который накануне теракта завершил встречу с мэром в Могадишо. Сам Сван при взрыве не пострадал.

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Мэра вместе с ещё несколькими ранеными после теракта на самолете срочно доставили в Катар для оказания медицинской помощи. Однако, он впоследствии умер в больнице.

Синьхуа замечает, что боевики аль-Шабаб были вытеснены с Могадишо, но продолжают организовывать теракты и вести партизанскую войну в попытке выгнать миротворцев Африканского союза .

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Теракт, Сомали, Могадишо, Абдирахман Омар Осман.
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