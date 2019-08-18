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ИГИЛ подтвердила свою причастность к теракту в Кабуле

ИГИЛ подтвердила свою причастность к теракту в Кабуле
16:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в столице Афганистана.

Террористическая группировка ИГИЛ причастна к теракту на свадьбе в Кабуле.

Об этом сообщает The Guardian .

ИГИЛ взяла на себя ответственность за смертельный взрыв, прогремевший на свадьбе в Кабуле и в результате которого погибли более 60 человек и свыше 180-ти получили ранения ", - говорится в сообщении.

В обнародованном в Сети заявлении террористов говорится, что атаку совершил их боец из Пакистана.

В общем, ИГИЛ часто берет на себя ответственность за нападения на хазарское этническое меньшинство в Афганистане.

Теракт в Кабуле: террорист-смертник взорвался на свадьбе

Между тем, афганские чиновники уже заявляют о минимум 200 раненых в результате этого теракта.

Как сообщалось, в результате подрыва террориста-смертника на свадьбе в столице Афганистана погибли по меньшей мере 63 человека.

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Афганистан, Взрыв, Кабул, Смертник, ИГИЛ.
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