Гутерреш осудил теракт на свадьбе в Кабуле

Новости мира:Антониу Гутерреш осуждает чудовищное террористическое нападение на свадьбу в Афганистане.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападение террориста-смертника на свадебную церемонию в столице Афганистана и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Об этом в заявлении для прессы сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь решительно осуждает чудовищное террористическое нападение на свадебную церемонию 17 августа в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и более 180 были ранены", - сообщил Дюжаррик.

Он добавил, что Гутерреш выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Афганистана. Генсек пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Напоминаем, 17 августа в результате подрыва террориста-смертника на свадьбе в столице Афганистана погибли по меньшей мере 63 человека. Это уже 17-й теракт в Кабуле с начала года. По подсчетам афганской власти, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.