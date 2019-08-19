В Йемене произошла перестрелка между проправительственными группами

Новости мира:Не менее 30 человек погибло в Йемене во время перестрелки между двумя проправительственными группировками.

На юго-западе Йемена произошли столкновения между двумя проправительственными группировками, в результате убиты не менее 30 человек.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на органы безопасности Йемена.

"С 15 августа члены двух вооруженных группировок в районе Алберин в провинции Таиз вступили в ожесточенную перестрелку, погибли 30 человек, в настоящее время столкновение еще продолжается", - говорится в сообщении.

Власти провинции заявляют, что столкновения произошли из-за разногласий по вопросу о кандидате на должность главы района по военным делам. Отмечается, что ранее обе группировки воевали против хуситов.

Как сообщили корреспонденту Синьхуа медики, в числе 30 погибших не только члены группировок, но и трое мирных жителей. Также в результате боя пострадали несколько десятков человек.