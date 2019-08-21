Канада осуждает действия Сирии и требует соблюдать режим прекращения огня

Канада решительно осуждает авиаудар сил режима Башара Асада по конвою Вооруженных сил Турции в Сирии. Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в сети Твиттер.

"Канада осуждает нападение на турецкий военный конвой в Сирии и тревожную эскалацию насилия против гражданских", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Канады также призвали режим Асада возобновить соблюдение режима прекращения огня.

"Режим Асада и его союзники должны прекратить наносить авиаудары в Идлибе и вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Мы призываем все стороны уважать усилия по деэскалации", - добавили в МИД.

Le Canada condamne l'attaque du convoi militaire turc en #Syrie & la montée de la violence contre les civils. Le régime Assad & alliés doivent cesser les frappes aériennes à #Idleb & honorer le cessez-le-feu. Ns exhortons toutes les parties à respecter les efforts de désescalade. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) August 20, 2019

Как сообщалось, во время наступления армии Асада на северо-западе Сирии за трое последних суток под авиаударами погибли по меньшей мере 27 гражданских лиц. По меньшей мере трое из них погибли во время нападения на турецкий военный конвой, который двигался в направлении наблюдательного пункта в сирийском Идлибе в понедельник.