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Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти

Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада ввела ограничения на добычу нефти для повышения цен.

Канадская провинция Альберта еще на год продолжит обязательные ограничения на добычу нефти для повышения цен на рынке.

Об этом объявила министр энергетики Альберты Соня Севедж.

"Хотя эти ограничения не являются идеальными, в современных условиях они необходимы", - сказала Севейдж.

Она добавила, что местным компаниям будет разрешено добывать до 20 тыс. баррелей нефти в день, что вдвое больше, чем было разрешено ранее, однако меньше, чем пиковая мощность.

Эти ограничения будут оставаться в силе до декабря следующего года, после чего их целесообразность будет пересмотрено.

Потребность уменьшить добычу нефти связана с тем, что многие добываемой в Альберте нефти не может быть вывезено на продажу за пределы провинции из-за нехватки транспортных возможностей. В конце прошлого года это вызвало огромное падение в цене на нефть, которая продавалась ниже себестоимости.

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По оценкам правительства Альберты, тогда ежедневно провинция теряла из-за этого $80 млн. Таким образом, введенные в январе этого года ограничения должны принести государственной казне свыше $1,5 млрд.

Отметим, что на территории Альберты добывается большинство канадской нефти.

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Нефть, Канада, Альберта, Соня Севейдж.
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