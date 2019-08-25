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Британия направила эсминец для охраны судов в Персидском заливе

Британия направила эсминец для охраны судов в Персидском заливе
09:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Эсминец направлен на Ближний восток в рамках совместной миссии США по охране судов в Ормузком продиве.

Великобритания направила эсминец типа 45 HMS Defender на Ближний Восток для охраны судов под британским флагом в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении флота Соединенного Королевства.

Эсминец направили в рамках совместной с США миссии по обеспечению безопасности прохода судов Ормузским проливом, которую организовали в ответ на захват ряда судов Ираном и военные нападения, которые также связывают с Ираном.

Как сообщалось ранее, 4 июля британские морские пехотинцы высадились на Grace 1 у берегов Гибралтара. Танкер перевозил 2,1 миллиона баррелей иранской нефти, которую должны были доставить в Сирию, несмотря на санкции ЕС.

Британия направила еще один боевой корабль в Персидский залив

После этого Тегеран захватил в Ормузском проливе танкер под флагом Великобритании, обвинив его в нарушении международного морского права. В связи с этим США предложили создать международную комиссию по безопасности судоходства в Персидском заливе.

15 августа суд Гибралтара позволил иранскому танкеру Grace 1 покинуть эту территорию. В суде сообщили, что Иран письменно обязался прекратить поставки нефти на этом танкере в Сирию. В то же время в США суд выдал ордер на арест как самого танкера, так и всего его груза, а в администрации Трампа потребовали от власти Гибралтара немедленно задержать судно.

18 августа танкер изменил имя, поднял иранский флаг и покинул воды Гибралтара.

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США, Великобритания, Эсминец, Персидский залив, Ормузкий пролив.
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