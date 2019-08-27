В Израиле обвинили Иран в террористических атаках

Новости мира:Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран работает по нескольким фронтам для нападений на Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках и заявил, что Израиль будет защищаться всеми необходимыми средствами. Об этом сообщает ВВС.

«Иран работает по нескольким фронтам для смертельных нападений на государство Израиль. Израиль будет продолжать защищать свою безопасность всеми необходимыми средствами», - заявил премьер.

Комментарии Нетаньяху прозвучали после сообщений о бомбардировке иранских целей и поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, Ираке и Ливане.

Израильские военные редко признают операции в Сирии, но в субботу заявили о нанесении удара по нескольким объектам и предотвращении иранской атаки на Израиль «с использованием беспилотников».

В воскресенье два беспилотника, которые, по словам ливанской армии, были ликвидированы израильтянами, разбились в южном районе Бейрута Дахия, где доминирует Хезболла. Один из беспилотников ударил по зданию, в котором находится медиа-офис Хезболлы, а другой взорвался и разбился неподалеку, нанеся материальный ущерб.

Группа палестинских боевиков позже заявила, что Израиль также нанес удар по одной из их позиций в долине Бекаа в Ливане. Израиль не подтвердил свою причастность к этим нападениям, но президент Ливана Мишель Аун обвинил Израиль, заявив, что это «похоже на объявление войны».