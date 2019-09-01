"Палач из Ракки": в Сирии задержали известного боевика ИГИЛ

Новости мира:На счету "палача из Ракки" более 100 жителей Сирии.

В Сирии задержали уроженца Бельгии Ануара Хаддуши, более известного как "Палач из Ракки".

Об этом сообщает DW.

"35-летний Хаддуши — один из самых известных боевиков "ИГИЛ", его подозревают в убийстве более 100 жителей Ракки", - отмечается в сообщении.

Хаддуши вместе с женой с 2009 года проживал в Великобритании, в 2014 году супруги присоединилось к террористам ИГИЛ. После отъезда в Сирию он продолжал получать на свой банковский счет помощь на жилье в Бирмингеме.

Есть предположение, что эти деньги могли пойти на финансирование терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. Средства со счета Хаддуши получил один из экстремистов, приговоренный к тюремному заключению за подготовку терактов.

Хаддуши с женой находятся в руках "Демократических сил Сирии". Если его передадут властям Ирака, ему может грозить смертная казнь.