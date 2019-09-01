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Ракетные обстрелы: миссия ООН призывает Израиль и Ливан к сдержанности

Ракетные обстрелы: миссия ООН призывает Израиль и Ливан к сдержанности
19:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Миротворцы ООН поддерживают контакты с Израилем и Ливаном после стрельбы на границе.

Миротворческие силы ООН, временно размещенные в Ливане, поддерживают контакты как с властями Ливана, так и Израиля на фоне эскалации ситуации на границе.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) после стрельбы на границе, глава миссии генерал-майор Стефано дель Кол поддерживают контакты со сторонами и призывают их к максимальной сдержанности", - говорится в заявлении.

Израиль стягивает войска к границе с Ливаном

Ранее сообщалось, что Ливан произвел ракетный обстрел приграничной израильской территории, а Израиль обстрелял территории Ливана и сбросил с беспилотников снаряды с зажигательной смесью.

Ответственность за обстрел Израиля взяла на себя группировка "Хезболла".

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Израиль, Ливан, ООН, Хезболла, ЮНИФИЛ.
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