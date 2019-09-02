Израиль нанес ответные удары по Ливану

Новости мира:Армия обороны Израиля ответила Ливану ракетным обстрелом.

Израильская армия начала наносить удары по югу Ливана как ответ на запуск нескольких противотанковых ракет, которые ранее были выпущены по приграничной базе и военной технике.

Об этом сообщают израильские военные в своем Twitter.

"Армия обороны Израиля отвечает ударами по источникам огня и другим целям на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Напоминаем, растущая напряженность в отношениях между Израилем, Ливаном и базирующейся в Ливане террористической группировкой "Хезболла" обострилась после субботнего удара Израиля по иранской базе в Сирии, в результате чего были убиты два боевика "Хезболлы", а также нападения израильской стороны с применением беспилотников в Бейруте в воскресенье.

После обстрела со стороны Ливана израильская армия призвала людей, проживающих в радиусе 4 км от ливанской границы, не покидать свои дома.