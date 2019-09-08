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В Израиле объявили об ударах по сектору Газа

В Израиле объявили об ударах по сектору Газа
09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

В ответ на атаки с использованием беспилотников авиация Израиля нанесла удары по целям движения ХАМАС в секторе Газа, сообщили израильские военные.

"Силы обороны будут действовать против всех усилий, направленных на нанесение ущерба израильским гражданским лицам и солдатам и возлагают на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газа",- говорится в заявлении армейского командования.

Служба безопасности в Газе сообщила, что удары были нанесены по четырем объектам в центральном и северном районах сектора, сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Израиль нанес ответные удары по Ливану

Ранее армия обороны Израиля сняла ограничения для граждан, проживающих на приграничных с Ливаном территориях после эскалации напряженности в районе границы

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Израиль, ХАМАС, Ракеты, Сектор Газа.
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