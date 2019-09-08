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"Зона безопасности": Турция и США начали патрулирование Сирии

"Зона безопасности": Турция и США начали патрулирование Сирии
14:03 Сегодня Телеграф

Новости мира:Турецкие автомобили присоединились к американским недалеко ото города Тель-Аб'яд.

Военные Турции и США приступили к совместному патрулированию территории северо-восточной Сирии. Об этом сообщает DW. Патрулирование направлено на то, чтобы превратить эту часть Сирии в так называемую "зону безопасности".

Как сообщает информационное агенство Reuters, турецкие транспортные средства объединились с американскими неподалеку от сирийского городка  Тель-Аб'яд. В тоже время, агенство AFP сообщает о шести турецких машинах, которые пересекли границу страны. 

Напомним, в январе этого года Турция и США выступили с предложением установить 32-километровую "зону безопасности" в восточной Сирии. Президент Турции, Реджеп Эрдоган заявил, что зона предназначена для защиты мирных жителей, сдерживания беженцев и держать террористов подальше. Впрочем, курды решили не приставать на предложение главы Турции. 

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В ответ, 4 августа, Реджеп Эрдоган анонсировал начало операции на севере Сирии в районе, который "принадлежит курдам". Регион к востоку от речки Евфрат в основном принадлежит курдским формированиям "народной самообороны". Турция выступает за продолжение борьбы с курдской "народной самообороной" поскольку считает, что она является частью запрещенной сирийкой партии "Рабочая партия Курдистана". 

Начало операции против курдов к востоку от Евфрата, Эрдоган анонсировал еще в декабре 2018 года. тогда он акцентировал внимание на том, что цель операции - очисти территорию от сепаратистов-террористов. Однако, в сором времени, Дональд Трмп выступил со своим заявлением, в котором сообщил, что американские войска покидают Сирию. В связи с этим Эрдогану пришлось отложить проведение операции против курдов.  

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Сирия, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп.
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