"Зона безопасности": Турция и США начали патрулирование Сирии

Новости мира:Турецкие автомобили присоединились к американским недалеко ото города Тель-Аб'яд.

Военные Турции и США приступили к совместному патрулированию территории северо-восточной Сирии. Об этом сообщает DW. Патрулирование направлено на то, чтобы превратить эту часть Сирии в так называемую "зону безопасности".

Как сообщает информационное агенство Reuters, турецкие транспортные средства объединились с американскими неподалеку от сирийского городка Тель-Аб'яд. В тоже время, агенство AFP сообщает о шести турецких машинах, которые пересекли границу страны.

Напомним, в январе этого года Турция и США выступили с предложением установить 32-километровую "зону безопасности" в восточной Сирии. Президент Турции, Реджеп Эрдоган заявил, что зона предназначена для защиты мирных жителей, сдерживания беженцев и держать террористов подальше. Впрочем, курды решили не приставать на предложение главы Турции.

В ответ, 4 августа, Реджеп Эрдоган анонсировал начало операции на севере Сирии в районе, который "принадлежит курдам". Регион к востоку от речки Евфрат в основном принадлежит курдским формированиям "народной самообороны". Турция выступает за продолжение борьбы с курдской "народной самообороной" поскольку считает, что она является частью запрещенной сирийкой партии "Рабочая партия Курдистана".

Начало операции против курдов к востоку от Евфрата, Эрдоган анонсировал еще в декабре 2018 года. тогда он акцентировал внимание на том, что цель операции - очисти территорию от сепаратистов-террористов. Однако, в сором времени, Дональд Трмп выступил со своим заявлением, в котором сообщил, что американские войска покидают Сирию. В связи с этим Эрдогану пришлось отложить проведение операции против курдов.