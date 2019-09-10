Авиудар в Сирии: погибли 18 проиранских боевиков

Новости мира:В результате авиаудара по позициям проиранских сил в Сирии погибли 18 человек.

В результате авиаудара, осуществленного 9 сентября по позициям проиранских боевиков на востоке Сирии, погибли 18 человек.

Об этом сообщает BBC.

"Военные самолеты нанесли удар по позициям проиранским боевикам у границы Сирии с Ираком", - говорится в сообщении.

Сирийский отдел Human Rights заявляет, что по меньшей мере 18 проиранских бойцов погибли.

Пока не ясно, кто совершил удар возле городка Альбу-Камаль.

Напомним, Израиль ранее совершил сотни нападений на связанные с Ираном объекты в Сирии за период войны в стране. Страна стремится воспрепятствовать тому, что называет "военным закреплением" Ирана в Сирии и отправке иранского оружия для террористических групп, таких как "Хезболла" в Ливане.