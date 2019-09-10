Авиудар в Сирии: погибли 18 проиранских боевиков

В результате авиаудара, осуществленного 9 сентября по позициям проиранских боевиков на востоке Сирии, погибли 18 человек.
Об этом сообщает BBC.
"Военные самолеты нанесли удар по позициям проиранским боевикам у границы Сирии с Ираком", - говорится в сообщении.
Сирийский отдел Human Rights заявляет, что по меньшей мере 18 проиранских бойцов погибли.
Пока не ясно, кто совершил удар возле городка Альбу-Камаль.
Напомним, Израиль ранее совершил сотни нападений на связанные с Ираном объекты в Сирии за период войны в стране. Страна стремится воспрепятствовать тому, что называет "военным закреплением" Ирана в Сирии и отправке иранского оружия для террористических групп, таких как "Хезболла" в Ливане.