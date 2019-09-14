Скоро начнет работу комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии

Новости мира:Стефан Дюжаррик: Комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии начнет работать 30 сентября 2019 года.

Специальная комиссия ООН по расследованию бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры под защитой ООН в сирийской провинции Идлиб начнет работу уже 30 сентября.

Об этом рассказал на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает корреспондент Укринформа.

“Как мы объявили еще 1 августа, генеральный секретарь учредил специальную внутреннюю комиссию ООН по расследованию ряда инцидентов, которые произошли на северо-востоке Сирии со времени подписания 17 сентября 2018 года между Россией и Турцией Меморандума о взаимопонимании по стабилизации в зоне деэскалации в провинции Идлиб”, - пояснил он.

Спикер добавил, что комиссию будет возглавлять генерал-лейтенант Чикадибия Обьякор (Нигерия), а в ее состав также будут входить Джанет Лим (Сингапур) и Марта Сантос Паис (Португалия).

“Комиссия рассмотрит и расследует ряд конкретных инцидентов, в которых были повреждены или разрушены заведения с “деконфликтного” списка ООН и учреждения, которыми ООН занимается в этом регионе”, - подчеркнул он.

Дюжаррик добавил, что к работе комиссии присоединятся также двое уважаемых экспертов - генерал-майор Фернандо Ордоньез (Перу) и Пьер Ритер, бывший глава региональной делегации Швейцарии в Международном комитете Красного Креста.

“Комиссия начнет работать 30 сентября 2019 года. Она установит факты относительно конкретных инцидентов, о которых идет речь, и представит доклад генеральному секретарю по завершению своей работы”, - добавил он.

По словам Дюжаррика, генеральный секретарь призывает все вовлеченные стороны к полному сотрудничеству с комиссией. На уточняющий вопрос, будут ли опубликованы результаты работы комиссии, спикер отметил, что результатом ее работы станет внутренняя доклад, который не будет опубликован в полном объеме в открытом доступе.

Он также в очередной раз отметил, что целью расследования является определение виновных, а лишь установление фактов.

Напоминаем, решение создать комиссию генсек ООН Антониу Гутерреш принял 1 августа 2019 года.

Ранее заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок обвинил на заседании Совбеза ООН Сирию и Россию в задании «неизбирательных» авиаударов по Идлиба, которые приводят к повреждению больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.

Накануне ООН в очередной раз заявляла о том, что военные РФ и армия Сирии уже третью неделю обстреливают «зоны деэскалации» в провинции Идлиб, что приводит к масштабным жертвам среди гражданского населения.