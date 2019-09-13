Скачать
Пятница, 13.09.2019
Рада сегодня рассмотрит "коррупционные" законопроекты
Рада сегодня рассмотрит "коррупционные" законопроекты
Климкин не подобрал цензурных дел о своем деле в НАБУ
Климкин не подобрал цензурных дел о своем деле в НАБУ
Шахтер - Заря: анонс и прогноз на центральный матч 7 тура УПЛ
Шахтер - Заря: анонс и прогноз на центральный матч 7 тура УПЛ
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

Лавров заявил, что война в Сирии закончилась

Лавров заявил, что война в Сирии закончилась
09:22 Сегодня Телеграф УНИАН

министр иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил, что война в Сирии закончилась и странна возвращается к нормальной жизни.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет о завершении войны в Сирии. Об этом он сообщил в интервью изданию "Труд", передает РБК.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.

При этом глава российского МИД отметил, что в стране сохраняются ”очаги напряженности”. Это, по его словам, касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат. Лавров считает, что первоочередными задачи в Сирии в настоящее время являются предоставление гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Справка. Война в Сирии продолжается с 2011 года, когда по ряду арабских стран прокатилась волна антиправительственных восстаний. Правительство Сирии с тех пор воевало и до сих пор воюет против различных оппозиционных к нему сил, в том числе и исламистских структур, таких как террористическое ”Исламское государство”. Запад неоднократно обвинял сирийское правительство в применении в войне запрещенного, в частности химического, оружия.

Авиудар в Сирии: погибли 18 проиранских боевиков

За эти годы правительству во главе с Башаром Асадом удалось вернуть контроль над большей частью территории страны.

11 августа стало известно, что правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб - последний, который контролируют повстанцы. Захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

По его данным, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Россия, Сергей Лавров, Война в Сирии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
04 Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
05 Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Главные события за четверг, 12 сентября
Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 13 сентября
Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 13 сентября
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь