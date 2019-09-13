министр иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил, что война в Сирии закончилась и странна возвращается к нормальной жизни.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет о завершении войны в Сирии. Об этом он сообщил в интервью изданию "Труд", передает РБК.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.

При этом глава российского МИД отметил, что в стране сохраняются ”очаги напряженности”. Это, по его словам, касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат. Лавров считает, что первоочередными задачи в Сирии в настоящее время являются предоставление гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Справка. Война в Сирии продолжается с 2011 года, когда по ряду арабских стран прокатилась волна антиправительственных восстаний. Правительство Сирии с тех пор воевало и до сих пор воюет против различных оппозиционных к нему сил, в том числе и исламистских структур, таких как террористическое ”Исламское государство”. Запад неоднократно обвинял сирийское правительство в применении в войне запрещенного, в частности химического, оружия.

За эти годы правительству во главе с Башаром Асадом удалось вернуть контроль над большей частью территории страны.

11 августа стало известно, что правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб - последний, который контролируют повстанцы. Захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

По его данным, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары.