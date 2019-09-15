РФ пригрозила Израилю сбивать их истребители в Сирии

Новости мира:Москва угрожает Израилю сбивать их самолеты в Сирии.

Москва пригрозила сбивать израильские истребители, используя размещенную в Сирии систему противоракетной обороны S-400, если Израиль попытается проводить свои операции против сирийских военных.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Москва пригрозила, что любые самолеты, которые будут пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что спор между Израилем и РФ относительно авиаударов по целям в Сирии и Ираке продолжается. Недавно председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Однако, по сообщениям СМИ, Путин заявил Нетаньяху, что его страна не позволит наносить никакого вреда военным сирийского режима, так как это противоречит цели РФ - содействовать режиму Башара Асада.