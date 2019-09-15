Иран напомнил о возможности ракетного удара по базам США

Новости мира:В Иране заявили о возможности ракетного удара по базам США.

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде напомнил, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

Об этом пишет DW со ссылкой на иранские СМИ.

"Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе 2 тысяч км от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет", — заявил бригадный генерал.

Амир Али Хаджизаде подчеркнул, что его страна всегда готова "для полноценной войны".

Он добавил, что после того как в июне Иран сбил американский дрон над Ормузским проливом, Воздушно-космические силы страны были "приведены в полную боевую готовность". По словам Хаджизаде, иранские ракеты были нацелены на американские военные базы в Катаре, ОАЭ и Омане.

"Если бы США отреагировали (на сбитый дрон — ред.), то мы бы нанесли удар по этим целям", — заверил военный.

Напомним, что 20 июня Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.