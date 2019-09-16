Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира
Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира
Картину Бэнкси продадут на аукционе более чем за 1 млн фунтов
Картину Бэнкси продадут на аукционе более чем за 1 млн фунтов
Гвоздик рассказал о работе с Тедди Атласом
Гвоздик рассказал о работе с Тедди Атласом
Приметы и обряды на 16 сентября - Домнин день
Приметы и обряды на 16 сентября - Домнин день

Иран угрожает США ракетными ударами

Иран угрожает США ракетными ударами
08:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Иране напомнили о возможности ракетного удара по базам США.

Военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет, заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР.

Об этом сообщает Deutsche welle. 

"Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде напомнил, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет", - говорится в сообщении.

"Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе 2 тысяч км от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет", - подчеркнул бригадный генерал.

Он отметил, что его страна всегда готова "для полноценной войны".

Амир Али Хаджизаде указал, что после того как в июне Иран сбил американский дрон над Ормузским проливом, Воздушно-космические силы страны были "приведены в полную боевую готовность". По его словам, иранские ракеты были нацелены на американские военные базы в Катаре, ОАЭ и Омане. "Если бы США отреагировали [на сбитый дрон], то мы бы нанесли удар по этим целям", - заявил бригадный генерал.

Дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит 19 июня в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. В качестве возмездия за сбитый дрон США готовились нанести военный удар по трем иранским целям, однако за несколько минут до атаки президент страны Дональд Трамп отменил ее.

Обстрел саудовских нефтебаз: Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти

Очередное резкое обострение американо-иранских отношении произошло после того, как накануне Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к атакам беспилотников на заводы саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. В свою очередь, Тегеран отверг обвинения со стороны Вашингтона, назвав их "безосновательными, непонятными и абсурдными".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Ракеты, Ближний Восток, КСИР, Амир Али Хаджизаде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
02 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
03 Запечатлена система колец Сатурна (Видео)
04 Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
05 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар на Киевщине уничтожил 30 га соевого поля
Пожар на Киевщине уничтожил 30 га соевого поля
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
В Ровно родила 12-летняя девочка
В Ровно родила 12-летняя девочка
Google выпустил Doodle в честь Би Би Кинга
Google выпустил Doodle в честь Би Би Кинга
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь