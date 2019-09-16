Обстрел саудовских нефтебаз: Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти

Новости мира:Дональд Трамп: Я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

"В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цены на нефть, я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы держать рынки хорошо снабженными", - написал Трамп в твиттере.

Он также проинформировал все соответствующие учреждения об ускорении утверждения нефтепроводов, которые сейчас находятся в процессе получения разрешений в Техасе и других штатах.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.