Выборы в Израиле: данные экзит-поллов

Новости мира:Ни одна из основных политических партий Израиля не смогла одержать убедительную победу на прошедших во вторник парламентских выборах.

Как пишет Голос Америки, действующему премьер-министру Беньямину Нетаньяху и возглавляемой им партии "Ликуд" не удастся собрать коалицию в израильском Кнессете. Для этого необходимо получить как минимум 61 место в парламенте, в котором заседают 120 депутатов.

Впрочем, нельзя говорить и о победе главного противника Нетаньяху - отставного командующего армией Израиля Бенни Ганца, возглавляющего левоцентристский блок "Кахоль-Лаван".

Экзит-поллы на избирательных участках провели сразу три ведущих израильских телеканала. Согласно одному из опросов, "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" набрали одинаковое количество голосов и получили по 32 мандата. Еще один экзит-полл показывает, что у "Кахоль-Лавана" будет 34 места в парламенте, а у "Ликуда" - 33. Согласно результатам третьего опроса, блок Бенни Ганца получил 33 мандата, а партия Нетаньяху – 31. Ни Нетаньяху, ни Ганц результаты экзит-поллов не комментировали, предпочитая дождаться официальных результатов выборов.

Впервые в истории Израиля повторные выборы были созваны уже через несколько месяцев после предыдущего голосования из-за неспособности "Ликуда" организовать правящую коалицию, отмечает "Голос Америки". "Подобный политический тупик не имеет прецедентов в израильской политике", - пишет издание.

После того, как будут обнародованы окончательные результаты, президент Реувен Ривлин проведет консультации с каждой из партий и попросит сформировать правительство либо Нетаньяху, либо Ганца.