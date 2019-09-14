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Лидеры США и Израиля обсудили возможное соглашение о взаимной обороне

Лидеры США и Израиля обсудили возможное соглашение о взаимной обороне
20:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп и Нетаньяху обсудили возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем.

Возможности продвижения двустороннего американо-израильского соглашения в оборонной сфере обсудили в субботу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

"Сегодня я провел телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху для того, чтобы обсудить возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем, которое укрепило бы потрясающий альянс между нашими двумя странами", - написал Трамп в своем Twitter.

"Я рассчитываю на продолжение этих дискуссий после выборов в Израиле, когда позже в этом месяце мы встретимся в ООН", - добавил Трамп.

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Парламентские выборы в Израиле намечены на 17 сентября.

В этот же день в Нью-Йорке начинается 74-я Генеральная Ассамблея ООН.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп.
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