"Где мой любимый диктатор?": СМИ выяснили имя "любимца" Трампа

Новости мира:Администрация Трампа никогда не критиковала правление египетского чиновника Абделя Фаттах ас-Сиси.

Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси "своим любимым диктатором".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wall Street Journal.

Как отмечается, перед встречей Трампа с египетскими чиновниками на саммите G7 в французском Биаррице, президент США громко задал вопрос: "Где мой любимый диктатор?".

Таким образом, американский лидер пытался узнать, где находится в данный момент его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.

После этого в комнате повисла тишина, отмечает издание. Свидетели случившегося не исключают того, что Трамп мог пошутить.

Впрочем, замечание напомнило многим о стиле правления ас-Сиси, который характеризуется преследованиями оппонентов, в частности, пытками и убийствами. Примечательно, что Белый дом не делал официальных заявлений с осуждением его практик.

Напомним, бывшие американские послы на форуме YES оценили Владимира Зеленского в контексте комика и президента, сравнив его с Трампом.

Ранее сообщалось, в закрытом режиме на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) со специальным номером выступила студия "Квартал-95", чем заинтересовала высокопоставленных гостей. В частности, Владимир Зеленский на сцене спародировал самого себя, чем рассмешил публику.