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Американский суд возобновил рассмотрение иска против Трампа

Американский суд возобновил рассмотрение иска против Трампа
06:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Рассмотрение судебного иска против президента США продолжится.

Федеральный апелляционный суд США принял решение возобновить рассмотрение судебного иска, ответчиком в котором является президент США Дональд Трамп.

Как пишет Голос Америки, истцы, среди которых общественная организация "Граждане за ответственность и этику", утверждают, что президент Трамп нарушил Конституцию, получая прибыль за счет иностранных и американских должностных лиц, которые пользуются принадлежащими ему отелями, курортами и ресторанами.

По мнению истцов, это делает президента США уязвимым для стороннего влияния. Конституция США запрещает президенту принимать подарки или выплаты от иностранных правительств без согласия Конгресса.

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Апелляционный суд отменил вердикт суда низшей инстанции, который отклонил иск, поскольку истцы не смогли доказать, что пострадали от действий Трампа. Министерство юстиции США, которое представляет президента Трампа, может обжаловать решение суда.

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США, Суд, Президент, Иск, Штаты, Дональд Трамп.
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