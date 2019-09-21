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Иран планирует военные учения с "антагонистами США"

Иран планирует военные учения с "антагонистами США"
14:22 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Военно-морские силы России, Ирана и Китая проведут совместные учения на море.

Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Об этом в субботу заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки, передает УНН.

“В скором времени впервые после Исламской революции мы проведем военно-морские учения совместно с Россией и Китаем, — цитирует Шалтуки агентство Fars. — Они пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе”.

Прочие подробности пока не приводятся.

МИД Ирана: нападение на Иран ведет к "полномасштабной войне"

2 сентября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Россия и Иран планируют проведение совместных военных учений в Индийском океане. По его словам, подходы Москвы и Тегерана в отношении поддержания безопасности в регионе Персидского залива очень близки.

Ранее сообщалось, по словам Трампа, США могут атаковать сразу 15 целей в Иране, однако выбирают сдержанность.

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Китай, США, Иран, РФ, Оманский залив, ВС Ирана, Индийское море, Мохаммад Шалтуки.
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