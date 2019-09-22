ОАЭ готовятся соорудить мультирелигиозный комплекс с синагогой

Новости мира:Еврейская община в Абу-Даби получит возможность проводить богослужения в мультрелигиозном комплексе.

В Объединенных Арабских Эмиратах откроется мультирелигиозный комплекс, в котором будет расположена первая в стране синагога.

Строительство комплекса начнут в следующем году и завершат в 2022 году, сообщает DW со ссылкой на местные СМИ.

"В следующем году в Объединенных Арабских Эмиратах начнется строительство первой в стране синагоги. Она станет частью многоконфессионального комплекса в Абу-Даби, в котором также будут мечеть и церковь", - говорится в сообщении

О возведении этого комплекса было объявлено в феврале этого года после визита Папы Римского Франциска в ОАЭ. Он стал первым понтификом, совершившим визит на Аравийский полуостров.

Пока что небольшая еврейская община в ОАЭ использует дом в Дубае для частных богослужений. В то же время в ОАЭ уже есть официальные храмы для христиан, индуистов и сикхов. Большинство проживающих в ОАЭ - иностранные рабочие, самую большую группу среди которых составляют индийцы. Посольство Индии в Абу-Даби заявило, что в ОАЭ проживают до 2,6 миллиона индийцев или около 30% населения.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов позиционируют страну как центр толерантности и заявляют, что поддерживает свободу вероисповедания и культурного разнообразия. Однако правительство не допускает инакомыслия против руководства, а правозащитники зачастую критикуют ОАЭ за заключение активистов.

ОАЭ не имеют дипломатических отношений с Израилем, хотя израильские политики посещали страну для участия в международных мероприятиях.