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Иран вскоре освободит задержанный британский танкер

Иран вскоре освободит задержанный британский танкер
23:20 Вс, 22 Сентябрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран подтвердил скорое освобождение задержанного в июле британского танкера.

Иран в ближайшее время освободит задержанный в июле британский танкер Stena Impero.

Об этом сообщает агентство MEHR.

"Генеральный директор службы портов и морских дел провинции Хормозган Аллахморад Афифипур подтвердил в воскресенье вечером, что танкер Stena Impero под британским флагом выйдет из южного иранского порта Бандар-Аббас в международные воды, пробыв под стражей 65 дней с 19 июля", - отмечается в сообщении.

Афифипур отметил, что судебное разбирательство относительно нефтяного танкера все еще продолжается, его дело будет оставаться открытым. Судебные органы Ирана позже объявят свое решение и результаты расследования.

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Танкер Stena Impero был задержан военно-морским флотом Ирана в Ормузском проливе 19 июля за несоблюдение международных правил мореплавания.

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Все по теме:

Иран, Танкер, Британия, Stena Impero, Аллахморад Афифипур.
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