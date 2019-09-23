Президент Израиля предложил Нетаньяху и Ганцу создать коалицию

Новости мира:Президент Израиля призвал партии "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" к созданию коалиции.

В израильскую правительственную коалицию должны войти партия действующего премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционный блок партий "Кахоль-Лаван".

Об этом президент Израиля Реувен Ривлин заявил на встрече с представителями политических партий страны, сообщает DW.

Ранее Биньямин Нетаньяху призвал блок "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые") сформировать вместе с "Ликуд" "правительство широкого единства". В ответ на это лидер "Кахоль-Лавана" Бени Ганц заявил, что его политическая сила получила в Кнессете на два места больше, поэтому возглавить кабинет должен именно он. Перед выборами он также отклонил возможность формирования правительства во главе с Нетаньяху - за то, что против действующего премьера выдвинуты обвинения в коррупции.

В свою очередь Авигдор Либерман, глава партии "Наш дом Израиль", получившей восемь мест в парламенте, заявил, что не поддержит ни Биньямина Нетаньяху, ни Бени Ганца на посту главы правительства страны.

По словам Либермана, он не может поддержать Нетаньяху, поскольку тот готов создать коалицию с ультраортодоксальними еврейскими партиями, которые, по его мнению, стремятся навязать религиозные законы светской части общества. А Ганца он не поддержит за то, что тот, по его мнению, склонен договариваться либо с ультраортодоксальними политиками, либо с арабскими партиями Израиля. При этом Либерман настаивает на формировании коалиции с участием своей партии, "Ликуда" и "Кахоль-Лавана".

Официальные результаты выборов должны быть объявлены 25 сентября. По данным экзит-поллов "Бело-голубые" получили 33 места в Кнессете, а "Ликуд" - 31. Для формирования большинства партиям необходимо иметь как минимум 61 мандат (всего в парламенте Израиля 120 мест). У кандидата на должность премьера, определенного президентом, будет шесть недель для формирования коалиции.