Нетаньяху поручили приступить к формированию нового правительства Израиля

Новости мира:Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство.

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство страны.

Об этом сообщает Washington Post.

"Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать следующее правительство", - говорится в сообщении.

Свое решение президент озвучил в ходе переговоров между Нетаньяху и соперником Бенни Ганцем с формирования правительства широкого единства.

Ранее в среду Центральная избирательная комиссия Израиля опубликовала окончательные результаты голосования 17 сентября, в ходе которого партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху получила 32 места, а блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - 33 места в парламенте. Однако кандидатура Нетаньяху в качестве премьера получила поддержку 55 депутатов Кнессета, а кандидатуру Ганца поддержали 54.