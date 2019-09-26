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Нетаньяху поручили приступить к формированию нового правительства Израиля

Нетаньяху поручили приступить к формированию нового правительства Израиля
00:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство.

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство страны.

Об этом сообщает Washington Post.

"Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать следующее правительство", - говорится в сообщении.

Свое решение президент озвучил в ходе переговоров между Нетаньяху и соперником Бенни Ганцем с формирования правительства широкого единства.

Без интриги: МВФ избрал новую главу

Ранее в среду Центральная избирательная комиссия Израиля опубликовала окончательные результаты голосования 17 сентября, в ходе которого партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху получила 32 места, а блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - 33 места в парламенте. Однако кандидатура Нетаньяху в качестве премьера получила поддержку 55 депутатов Кнессета, а кандидатуру Ганца поддержали 54.

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Все по теме:

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Реувен Ривлин, Бенни Ганц.
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