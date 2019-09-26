Генассамблея ООН: Президент Ирана обвинил США в экономическом терроризме

Новости мира:Рухани обвиняет США в экономическом терроризме и банковском пиратстве

Президент Ирана Хасан Рухани с трибуны Генеральной ассамблеи ООН обвинил США в экономическом терроризме и пиратстве в банковской сфере.

"Я - гражданин страны, которая сейчас противостоит беспощадному экономическому терроризму, отстаивая свое право на независимость и научно-техническое развитие. Правительство Соединенных Штатов, выдвигая угрозы и вводя санкции против других стран, приложило немало усилий, чтобы лишить Иран преимуществ в мирном сотрудничестве с другими странами, использует международное пиратство путем злоупотребления в мировой банковской системе", - заявил Рухани.

Он также обвинил Вашингтон в нарушении резолюции ООН от 2015 года, в которой говорится о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

"Подход нынешнего руководства США к ядерному соглашению и СВПД не только противоречит резолюции СБ ООН 2231, а также является нарушением суверенитета, политической, экономической независимости всех стран мира. Несмотря на выход США из СВПД, Иран сохраняет свою приверженность всем своим обязательствам в ядерной сфере в соответствии с СВПД", - подчеркнул иранский президент.

Он также указал на то, что страны Европы также не выполняют взятых обязательств, в частности в соответствии с СВПД, и предупредил о том, что терпение Ирана в связи с этим "имеет границы".

"Когда США не соблюдают, демонстрируют неуважение к резолюциям СБ ООН, а Европа демонстрирует свою недееспособность, для нас единственным выходом и опорой является национальное достоинство, гордость и сила. Нас зовут на переговоры, но одновременно обходят достигнутые договоренности", - заявил Рухани.

Он также обратился к лидерам стран региона и призвал их в первую очередь налаживать связи с соседними странами, прилагать совместные усилия для решения проблем на Ближнем Востоке, не ища протекционизма, защиты или посредничества третьих стран.

Рухани также предложил странам региона ради безопасности и мира в Персидском и Оманском заливах, Ормузском проливе, обеспечения свободной перевозки нефти и других энергоносителей вступить в "коалицию надежды" - Ормузскую мирную инициативу. По его словам, ее целью является содействие миру, стабильности и благополучию жителей региона Ормузского пролива, укрепление мирных и дружественных отношений между ними, коллективное обеспечение безопасности, свободное судоходство и перевозка энергоносителей. Принципом существования "коалиции надежды" должно стать мирное урегулирование всех противоречий, уважение международного права, отказ от агрессии и принцип невмешательства во внутренние дела друг друга.

Президент Ирана пообещал, что в ближайшее время МИД Ирана предоставит соответствующие документы странам-бенефициарам.