Скачать
Четверг, 26.09.2019
Трамп: Другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают
Трамп: Другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают
Трамп перед встречей с Зеленским: Остановите коррупцию в Украине
Трамп перед встречей с Зеленским: Остановите коррупцию в Украине
Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)
Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)
Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США

ЕС против ядерного оружия: Могерини призвала влиятельные страны подписать Договор

ЕС против ядерного оружия: Могерини призвала влиятельные страны подписать Договор
00:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:ЕС призвал ратифицировать Договор о полном запрете испытаний ядерного оружия.

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала пять влиятельных стран мира ратифицировать Договор о полном запрете испытаний ядерного оружия, и еще три страны – присоединиться к этому соглашению.

Текст выступления Высокого представителя в Нью-Йорке обнародован на сайте Европейской службы внешних действий.

"Мы призываем все государства, которые еще не подписали или не ратифицировали этот Договор, сделать это без предпосылок или дальнейшего промедления. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2310 мы приветствуем различные инициативы, предназначенные специально для государств, обозначенных в Приложении II (Египет, Китай, Иран, Израиль и США), которые все еще должны ратифицировать Договор, но также для КНДР, Индии и Пакистана, которые все еще должны подписать и ратифицировать его. Мы приветствуем недавнюю ратификацию в Зимбабве, которая довела число ратификации (Договора) до 168", - сказала представитель ЕС.

Дело MH17: король Нидерландов с трибуны ГА ООН обратился к России

Могерини подчеркнула, что эффективная многосторонность и основанная на законах международная система является незаменимой в противодействии распространению оружия массового уничтожения. Всеобъемлющее соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия является одним из ключевых опор для международной архитектуры разоружения и нераспространения, которые играют важную роль в поддержании глобального мира и безопасности.

"Евросоюз будет продолжать выражать поддержку этого Договора и его Организации на международной арене, включая Обзорную конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия к 2020 году", - подчеркнула Высокий представитель ЕС.

Макрон: Не хочу вешать ярлыки на "польских друзей"

Интересно, что Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой был подписан в Москве в августе 1963 года. Его «первичными участниками» были Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Последние находятся среди государств, которые международное сообщество убеждает отказаться от ядерных испытаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Египет, ЕС, Индия, Пакистан, Китай, США, Иран, Израиль, КНДР, Ядерное оружие, Федерика Могерини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
03 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
04 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
05 Зеленский и Йоханнис хотят активизации политического диалога между странами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабьим летом&quot; и не пахнет: прогноз погоды на завтра
"Бабьим летом" и не пахнет: прогноз погоды на завтра
Зеленский попросил Трампа приехать в Украину
Зеленский попросил Трампа приехать в Украину
Без интриги: МВФ избрал новую главу
Без интриги: МВФ избрал новую главу
Загрязнение воздуха разрушает детскую психику
Загрязнение воздуха разрушает детскую психику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь