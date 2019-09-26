ЕС против ядерного оружия: Могерини призвала влиятельные страны подписать Договор

Новости мира:ЕС призвал ратифицировать Договор о полном запрете испытаний ядерного оружия.

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала пять влиятельных стран мира ратифицировать Договор о полном запрете испытаний ядерного оружия, и еще три страны – присоединиться к этому соглашению.

Текст выступления Высокого представителя в Нью-Йорке обнародован на сайте Европейской службы внешних действий.

"Мы призываем все государства, которые еще не подписали или не ратифицировали этот Договор, сделать это без предпосылок или дальнейшего промедления. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2310 мы приветствуем различные инициативы, предназначенные специально для государств, обозначенных в Приложении II (Египет, Китай, Иран, Израиль и США), которые все еще должны ратифицировать Договор, но также для КНДР, Индии и Пакистана, которые все еще должны подписать и ратифицировать его. Мы приветствуем недавнюю ратификацию в Зимбабве, которая довела число ратификации (Договора) до 168", - сказала представитель ЕС.

Могерини подчеркнула, что эффективная многосторонность и основанная на законах международная система является незаменимой в противодействии распространению оружия массового уничтожения. Всеобъемлющее соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия является одним из ключевых опор для международной архитектуры разоружения и нераспространения, которые играют важную роль в поддержании глобального мира и безопасности.

"Евросоюз будет продолжать выражать поддержку этого Договора и его Организации на международной арене, включая Обзорную конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия к 2020 году", - подчеркнула Высокий представитель ЕС.

Интересно, что Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой был подписан в Москве в августе 1963 года. Его «первичными участниками» были Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Последние находятся среди государств, которые международное сообщество убеждает отказаться от ядерных испытаний.