Макрон: Не хочу вешать ярлыки на "польских друзей"

Новости мира:Эммануэль Макрон посоветовал активистам ехать протестовать в Польшу, которая "все блокирует".

Президент Франции Эммануэль Макрон, после слов о Польше, которая якобы блокирует совместные усилия ЕС по климату, заявил, что не хотел навешивать ярлыки на "польских друзей".

Об этом сообщает Euractiv.

Макрон, на пути в Нью-Йорк для участия в минисамити ООН по климату, посоветовал молодым людям, которые выступают за дополнительные меры по борьбе с изменением климата, ехать протестовать в Польшу, которая "все блокирует".

Президент Польши Дуда назвал его утверждение несправедливым и "даже наглым".

Слова Макрона прокомментировал также вице-министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сэнк. "Поучение со стороны президента Франции уже утомляют; надеюсь, что Эммануэль Макрон понимает, как много Польша уже сделала в сфере усилий по сокращению выбросов углекислого газа", - отметил он.

"Мы не будем советовать никаким протестным группам посещать Францию, потому что во Франции уже достаточно демонстрантов. С другой стороны, мы хотим, чтобы наши партнеры из ЕС одинаково эффективно достигали целей Киотского протокола в части сокращения выбросов углекислого газа", - добавил он.

Однако после этого на пресс-конференции Макрон настаивал: "Я никого не клеймлю. Но я хочу убедить наших польских друзей, что им хорошо двигаться к этому".

Замечания Макрона также вызвали некоторые реакции дома, где ультралевый Жан-Люк Меленшон написал, что "король пренебрежения заговорил". Кроме того, эксперт по вопросам климата Гаэль Жиро напомнил, что Франция не может похвастаться большими достижениями в борьбе с глобальным потеплением, даже если президент Франции любит представлять себя чемпионом на международной арене, когда дело касается экологических вопросов.