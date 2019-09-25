Макрон поддерживает возобновление переговоров по Ирану

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за возобновление переговоров по урегулированию иранского вопроса.

«Я убежден - как никогда - в том, что настало время возобновить переговоры между США, Ираном, странами, подписавшими план действий относительно иранской ядерной программы, а также региональными державами, которых непосредственно касается безопасность и стабильность», - заявил Макрон.

Одной из целей этих переговоров, по словам президента Франции, должна стать гарантия, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Переговоры также должны определить план региональной безопасности, в том числе в сфере морского судоходства.

«И в конце концов – отмена экономических санкций», - подчеркнул Макрон.

В выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели.