ОПЕК: Спрос на нефть будет расти

В Саудовской Аравии будет сохранятся высокий рост спроса на нефть из-за неопределенности связанной с атакой. Так считает генсек Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо.
Об этом сообщает Росбалт.
Баркиндо отмечает, что в последствии геополитического развития и торговых диспутов глобальный рынок нефти был перенасыщен неточностью.
Генсек акцентирует внимание на недавней атаки на энергопоставок в Саудовской Аравии. В результате нападения из рынка были изъяты 5,7 миллиона баррелей.
К 2040 году спрос поставок возрастет на 112 миллионов баррелей в сутки.
Аналитик Елена Кожухова заявляет о маленьком минусе в ценах за нефть.
За последнее время в США увеличилось количество бензина и "черного золота". В результате нефтяные котировки остаются под краткосрочным давлением.
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", подчеркивает, что вопреки ожиданиям Саудовская Аравия смогла возобновить свою добывающую мощь.
"Это говорит о том, что сокращение предложения из-за атак на саудовские НПЗ на прошлых выходных окажется не столь существенным, как ожидалось ранее", - подчеркивает аналитик.