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ОПЕК: Спрос на нефть будет расти

ОПЕК: Спрос на нефть будет расти
16:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости мира:В картеле предполагают, спрос вырастет на 112 миллионов баррелей в сутки к 2040 году.

В Саудовской Аравии будет сохранятся высокий рост спроса на нефть из-за неопределенности связанной с атакой. Так считает генсек Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо.

Об этом сообщает Росбалт.

Баркиндо отмечает, что в последствии геополитического развития и торговых диспутов глобальный рынок нефти был перенасыщен неточностью.

Генсек акцентирует внимание на недавней атаки на энергопоставок в Саудовской Аравии. В результате нападения из рынка были изъяты 5,7 миллиона баррелей.

К 2040 году спрос поставок возрастет на 112 миллионов баррелей в сутки.

Аналитик Елена Кожухова заявляет о маленьком минусе в ценах за нефть.

За последнее время в США увеличилось количество бензина и "черного золота". В результате нефтяные котировки остаются под краткосрочным давлением.

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", подчеркивает, что вопреки ожиданиям Саудовская Аравия смогла возобновить свою добывающую мощь.

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"Это говорит о том, что сокращение предложения из-за атак на саудовские НПЗ на прошлых выходных окажется не столь существенным, как ожидалось ранее", - подчеркивает аналитик.

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США, Нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК.
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