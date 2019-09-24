В ООН обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Новости мира:Три представителя ОНН полагают, что за атаками на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии стоит Иран.

В след за США которые обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии, с аналогичными обвинениями выступили и Англия, Франция а также Германия. Об этом сообщает канал "Fox News" ссылаясь на заявление представителей этих стран.

"Мы, лидеры Франции, Германии и Соединенного Королевства, помним о наших общих интересы безопасности, в частности поддерживая стабильность на Ближнем Востоке. Мы стремимся продолжать наши дипломатические усилия для создания условий и содействия диалогу со всеми вытекающими партнерами, заинтересованными в деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, в интересах сохранения международного мира и безопасности. Мы призываем Иран вести такой диалог и воздерживаться от дальнейших провокаций и эскалации ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, ответственность за воздушные удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, взяли на себе йеменские повстанци-хуситы. По некоторым данным их поддерживают власти Ирана. В США уже отреагировали на данную ситуацию и отправили в Саудовскую Аравию свои войска.

Однако Иран отрицает свою причастность к этим атакам и заявлеят, что это не больше чем месть хуситов за авиаудары которые нанесли саудиты в ходе войны в Емене.