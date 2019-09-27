Помпео: Асад использовал химическое оружие против своего народа

Новости мира:США обвинили Башара Асада в использовании химического оружия в мае этого года.

По заявлению Госсекретаря США Майка Помпео, режим Башара Асада использовал в качестве химического оружия хлор. А именно он был применен в городе Идлиб 19 мая. По словам Помпео, такие действия Асада квалифицируются как военные преступления, а так же как преступления против человечества.

Штаты еще весной сообщали, что у них есть подозрения о том, что правительственные войска применяют химическое оружие. Тогда американские эксперты не смогли прийти к единому мнению, было ли оно использовано или нет.

В марте этого года, подразделения SDF ("Демократические силы Сирии") отрапортовали об успешном взятии города Багуз и уничтожении террористов. По сути они уничтожили последний оплот боевиков "Исламского государства".

Как сообщалось ранее, американские эксперты пришли к выводу, что химическое оружие использовалось в провинции Латаркии.