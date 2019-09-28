Протесты в Египте: число задержанных возросло

Новости мира:Число задержанных на протестах в Египте увеличилось до двух тысяч человек.

В Египте полиция арестовала около двух тысяч участников антиправительственных протестов, которые выступают против коррупции и авторитарного правления президента страны Абделя-Фаттаха аль-Сиси.

Об этом сообщает Al Jazeera.

«... Правозащитные группы заявляют, что почти 2000 человек были арестованы с начала протестов в минувшие выходные с требованием отставки аль-Сиси», - говорится в сообщении.

Как отмечается, правительство увеличило присутствие сил безопасности в крупных городах, полиция останавливает и обыскивает пешеходов на ключевых дорогах и площадях.

По данным групп мониторинга, власти также заблокировали вебсайты с новостями и закрыли доступ к платформам обмена сообщениями.

Власти пока не называют официальное количество задержанных. Однако известно, что их обвиняют в причастности к запрещенным организациям, распространении ложных новостей через социальные сети и участии в массовых акциях без официального разрешения.

При президенте Абдель Фаттахе аль-Сиси в Египте проводятся масштабные мероприятия по борьбе с оппозицией. В частности, собрания в количестве более десяти человек без одобрения правительства были запрещены еще в 2013 году.