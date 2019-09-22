Демонстрации в Египте: столкновения полиции и протестующих (Видео)

В Египте второй день подряд проходят демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси.
Об этом сообщает Al-Jazeera.
Согласно сообщениям СМИ, силовики в египетском городе Суэц имели столкновения с сотнями протестующих, применив слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая призывала президента аль-Сиси уйти в отставку.
Egyptian police forces attack peaceful protesters in Suez, Egypt. This is unacceptable. I truly hope everyone is okay!!! #Egypt
pic.twitter.com/oC6xsgo4De
— #FreeLoujain (@spreadedd) September 22, 2019
Волнения в субботу произошли через день после того, как тысячи людей вышли на улицы в нескольких египетских городах, требуя отставки аль-Сиси.
Сообщалось также об акциях протеста в Гизе и в северном городе Махалла. Как известно, Сиси пришел к власти после того, как возглавил военный переворот в 2013 году против демократически избранного президента Египта Мохаммеда Мурси.
За годы правления нынешнего египетского президента в стране все больше наблюдается нарушений прав человека. Харакерно в этом плане то, что на выборах 2018 года Сиси набрал официально 97% голосов.