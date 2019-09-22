Демонстрации в Египте: столкновения полиции и протестующих (Видео)

Новости мира:В Египте произошли столкновения на второй день антипрезидентских протестов.

В Египте второй день подряд проходят демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси.

Об этом сообщает Al-Jazeera.

Согласно сообщениям СМИ, силовики в египетском городе Суэц имели столкновения с сотнями протестующих, применив слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая призывала президента аль-Сиси уйти в отставку.

Egyptian police forces attack peaceful protesters in Suez, Egypt. This is unacceptable. I truly hope everyone is okay!!! #Egypt

pic.twitter.com/oC6xsgo4De — #FreeLoujain (@spreadedd) September 22, 2019

Волнения в субботу произошли через день после того, как тысячи людей вышли на улицы в нескольких египетских городах, требуя отставки аль-Сиси.

Сообщалось также об акциях протеста в Гизе и в северном городе Махалла. Как известно, Сиси пришел к власти после того, как возглавил военный переворот в 2013 году против демократически избранного президента Египта Мохаммеда Мурси.

За годы правления нынешнего египетского президента в стране все больше наблюдается нарушений прав человека. Харакерно в этом плане то, что на выборах 2018 года Сиси набрал официально 97% голосов.