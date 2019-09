Демонстрации в Египте: столкновения полиции и протестующих (Видео)

В Египте второй день подряд проходят демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси.

Об этом сообщает Al-Jazeera.

Согласно сообщениям СМИ, силовики в египетском городе Суэц имели столкновения с сотнями протестующих, применив слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая призывала президента аль-Сиси уйти в отставку.

Egyptian police forces attack peaceful protesters in Suez, Egypt. This is unacceptable. I truly hope everyone is okay!!! #Egypt

pic.twitter.com/oC6xsgo4De

— #FreeLoujain (@spreadedd) September 22, 2019