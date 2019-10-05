Протесты в Ираке: число жертв возросло до 60

Новости мира:Количество жертв в Ираке на антиправительственных акциях возросло.

Количество погибших в ходе массовых антиправительственных акций в Ираке достигло по крайней мере 60 человек.

Об этом сообщает Анадолу.

«В результате продолжающихся уже несколько дней массовых антиправительственных акций в Ираке погибли не менее 60 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранения в ходе акций протеста получили свыше 2500 человек. По данным агентства, в связи с большим количеством раненых больницы страны переведены на особый режим работы.

Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября

Они охватили Багдад, а также ряд крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.