Скачать
Суббота, 05.10.2019
Главные события 4 октября: Лукашенко и Зеленский, крушение Ан-12, новый состав ЦИК
Главные события 4 октября: Лукашенко и Зеленский, крушение Ан-12, новый состав ЦИК
Порошенко о формуле Штайнмайера: РФ выдернула ее из дорожной карты
Порошенко о формуле Штайнмайера: РФ выдернула ее из дорожной карты
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком
Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком

Протесты в Ираке: число жертв возросло до 60

Протесты в Ираке: число жертв возросло до 60
06:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Количество жертв в Ираке на антиправительственных акциях возросло.

Количество погибших в ходе массовых антиправительственных акций в Ираке достигло по крайней мере 60 человек.

Об этом сообщает Анадолу.

«В результате продолжающихся уже несколько дней массовых антиправительственных акций в Ираке погибли не менее 60 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранения в ходе акций протеста получили свыше 2500 человек. По данным агентства, в связи с большим количеством раненых больницы страны переведены на особый режим работы.

Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября

На протестах в Ираке погибли люди: еще более 200 раненых

Они охватили Багдад, а также ряд крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Ирак, Беспорядки, Акция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
03 Гороскоп на завтра, 5 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Новоизбранный глава ЦИК о выборах в ОРДЛО: Это вопрос не к нам, а к законодателю
05 Продукты, которые замедляют процесс старения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Ираке: число жертв возросло до 60
Протесты в Ираке: число жертв возросло до 60
Билецкий: Люди на фронте шокированы разведением войск
Билецкий: Люди на фронте шокированы разведением войск
США испытали свою новую ракету
США испытали свою новую ракету
Продукты, которые замедляют процесс старения
Продукты, которые замедляют процесс старения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь