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"Позитивный сигнал": хуситы Йемена отреагировали на заявление Саудовской Аравии

"Позитивный сигнал": хуситы Йемена отреагировали на заявление Саудовской Аравии
20:28 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Твиттер

Новости мира:Хуситы назвали заявление Эр-Рияда "позитивным сигналом" по Йемену.

Повстанцы из йеменского движения "Ансаруллах" (хуситы) считают заявление замминистра обороны Саудовской Аравии принца Халида бин Салмана по Йемену позитивным сигналом в направлении мира в стране. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел непризнанного правительства движения "Ансаруллах" Хусейн аль-Иззи.

"Мы всегда придерживались политики невмешательства в дела соседних стран. Хуситы будут действовать так же и далее. Наша цель - мир в регионе", - написал аль-Иззи.

Накануне замминистра обороны Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд приветствует решение хуситов об отказе от обстрелов саудовской территории.

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В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.

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Все по теме:

Саудовская Аравия, Йемен, Хуситы, Халид бин Салман, Хусейн аль-Иззи.
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