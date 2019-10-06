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В Багдаде боевики атаковали офис телеканала

В Багдаде боевики атаковали офис телеканала
05:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В столице Ирака боевики напали на офис телеканала Al Arabia.

Неизвестные боевики в масках совершили нападение на офис телеканала Al Arabia, в столице Ирака Багдаде.

Нападавшие в количестве десяти человек прибыли к офису телеканала, избили сотрудников и сломали оборудование, несколько сотрудников телеканала пострадали, передает Новое Время со ссылкой на сам канал.

Журналисты сообщили, что полиция отказалась помогать команде телеканала во время нападения.

Напоминаем, 1 октября в Ираке начались массовые антиправительственные демонстрации в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Протестующие требовали отставки правительства. Кое-где мирные акции переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Вместе с тем, радикальный шиитский имам Мактада ас-Садр призвал к роспуску парламента и проведения досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.

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Ирак, Боевики, Телеканал, Багдад.
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