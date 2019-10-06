В Багдаде боевики атаковали офис телеканала

Неизвестные боевики в масках совершили нападение на офис телеканала Al Arabia, в столице Ирака Багдаде.
Нападавшие в количестве десяти человек прибыли к офису телеканала, избили сотрудников и сломали оборудование, несколько сотрудников телеканала пострадали, передает Новое Время со ссылкой на сам канал.
Журналисты сообщили, что полиция отказалась помогать команде телеканала во время нападения.
Напоминаем, 1 октября в Ираке начались массовые антиправительственные демонстрации в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Протестующие требовали отставки правительства. Кое-где мирные акции переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Вместе с тем, радикальный шиитский имам Мактада ас-Садр призвал к роспуску парламента и проведения досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.