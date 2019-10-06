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Протесты в Ираке: правительство пошло на уступки

Протесты в Ираке: правительство пошло на уступки
20:00 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:Правительство Ирака приняло требования демонстрантов.

Правительство Ирака согласилось выполнить требования участников массовых акций протеста в стране.

Соответствующее решение принято по итогам экстренного заседания правительства, созванного по инициативе премьер-министр Адиля Абдул Махди.

Правительство, в частности, запускает Национальную программу по борьбе с бедностью и безработицей, которая будет состоять из несколько этапов.

Первый этап программы предполагает выделение земельных участков и жилья семьям с низким уровнем дохода, финансовую поддержку 150 тысячам безработных (в течении трех месяцев будет выплачиваться пособие в размере 147 долларов), а также распределение в течение ближайшего месяца 17 тысяч участков в районе города Басра.

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Также принято решение подготовить и реализовать национальную программу переселения, охватывающую строительство 100 тысяч домов по всей стране.

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Ирак, Протесты, Багдад, Адиль Абдул-Махди.
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