Украинцам посоветовали пока не ездить в Ирак

Новости Украины:Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ирак.

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику Ирак в связи со сложной ситуацией с безопасностью, сообщила пресс-служба консульской службы министерства иностранных дел.

"В связи с массовым антиправительственными протестами в столице Республики Ирак - м.Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечить должным защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, удержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендуют при отсутствии возможности безопасно выехать из страны, не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, рекомендуем гражданам Украины обращаться в посольство Украины в Ираке", - подчеркнули в консульской службе.