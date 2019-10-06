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Украинцам посоветовали пока не ездить в Ирак

Украинцам посоветовали пока не ездить в Ирак
10:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ирак.

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику Ирак в связи со сложной ситуацией с безопасностью, сообщила пресс-служба консульской службы министерства иностранных дел.

"В связи с массовым антиправительственными протестами в столице Республики Ирак - м.Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечить должным защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, удержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендуют при отсутствии возможности безопасно выехать из страны, не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

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"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, рекомендуем гражданам Украины обращаться в посольство Украины в Ираке", - подчеркнули в консульской службе.

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Ирак, МИД Украины, Вадим Пристайко.
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