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Обстрелы продолжаются: вследствие артиллерийского удара по Идлибу погиб ребенок

Обстрелы продолжаются: вследствие артиллерийского удара по Идлибу погиб ребенок
22:44 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:Армия Асада продолжает обстрелы Идлиба, погиб ребенок.

Жертвой артиллерийских и минометных обстрелов Идлибской зоны деэскалации утром шестого октября стал ребенок.

Ударам армии Башара Асада подверглись город Кефренбиль, селения Шейх Мустафа и Кефер Авид в провинции Идлиб. Кроме того, обстреляны селения Бексерийе и Бедрие на северо-западе провинции Латакия.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Идлиба, в результате утреннего обстрела в деревне Бедрие погиб ребенок.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

День в ООС: на Донбассе погиб еще один военнослужащий ВСУ

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

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Сирия, Башар Асад, Обстрелы, Идлиб.
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