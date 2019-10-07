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Трамп и Эрдоган обменялись мнениями относительно зоны безопасности в Сирии

Трамп и Эрдоган обменялись мнениями относительно зоны безопасности в Сирии
07:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президенты США и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили зону безопасности в Сирии.

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора говорили о создаваемой на северо-востоке Сирии зоне безопасности, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

"В ходе телефонного разговора Эрдоган и Трамп обсудили двустороннюю повестку дня, а также обменялись мнениями относительно зоны безопасности, которую планируется создать на востоке Евфрата", - говорится в сообщении агентства в твиттере.

При этом Эрдоган напомнил, что цель создания этой зоны возле границы Турции с Сирией состоит в избавлении от угрозы со стороны курдского ополчения и в создании условий для возвращения сирийских беженцев домой из Турции.

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Также Эрдоган и Трамп договорились, что в ноябре лидеры обоих государств проведут переговоры в Вашингтоне.

Анкара стремиться очистить от боевиков северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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Сирия, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп.
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