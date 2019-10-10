Турецкие войска начали проведение операции на северо-востоке Сирии

Новости мира:Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре.

Турецкие сухопутные войска начали проведение операций в пограничных районах на северо-востоке Сирии, сообщают в среду вечером СМИ Турции со ссылкой на министерство обороны своей страны.

Помимо турецких военных в операции принимают участие бойцы оппозиционной Сирийской национальной армии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против террористов из группировок PKK/YPG и ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группа Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Это позволит Турции контролировать ситуацию на всей полосе приграничных территорий от Евфрата до Средиземного моря.