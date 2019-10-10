Скачать
Четверг, 10.10.2019
Опыта других стран недостаточно: Зеленский рассказал, что нужно для успешности земельной реформы
Опыта других стран недостаточно: Зеленский рассказал, что нужно для успешности земельной реформы
Зеленский поздравил новых членов ЦИК с назначением (Фото)
Зеленский поздравил новых членов ЦИК с назначением (Фото)
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном

Турецкие войска начали проведение операции на северо-востоке Сирии

Турецкие войска начали проведение операции на северо-востоке Сирии
00:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре.

Турецкие сухопутные войска начали проведение операций в пограничных районах на северо-востоке Сирии, сообщают в среду вечером СМИ Турции со ссылкой на министерство обороны своей страны.

Помимо турецких военных в операции принимают участие бойцы оппозиционной Сирийской национальной армии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против террористов из группировок PKK/YPG и ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Мандат на проведение Турцией военных действий в Сирии и Ираке продлен

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группа Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Это позволит Турции контролировать ситуацию на всей полосе приграничных территорий от Евфрата до Средиземного моря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, Источник мира.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
03 Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск
04 "Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
05 В осенней гамме: Кейт Миддлтон поражает чувством стиля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло &quot;наступает&quot;: прогноз погоды на завтра
Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра
Brexit может состояться в ближайшие дни - Юнкер
Brexit может состояться в ближайшие дни - Юнкер
Турецкие войска начали проведение операции на северо-востоке Сирии
Турецкие войска начали проведение операции в Сирии
Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь