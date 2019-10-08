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Мандат на проведение Турцией военных действий в Сирии и Ираке продлен

Мандат на проведение Турцией военных действий в Сирии и Ираке продлен
20:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Парламент Турции продлил на год разрешение на военные операции в Сирии и Ираке.

Парламент Турции во вторник ратифицировал продление на год мандата, который позволяет Анкаре проводить военные операции в Ираке и Сирии в случае угрозы безопасности, сообщает агентство Associated Press.

Мандат продлен до 30 октября 2020 года. Срок предыдущего истекал 30 октября этого года.

Таким образом, турецкие парламентарии продлевают действие этого разрешение ежегодно с 2014 года.

Как известно, Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. В Минобороны Турции во вторник сообщали, что все приготовления к возможной военной операции завершены.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Войска США уходят из Сирии

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента во время телефонного брифинга сказал, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.

Часть противостоящих Анкаре боевиков-курдов укрываются в горах Иракского Курдистана. ВВС Турции периодически наносят удары по их позициям.

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Сирия, Турция, Ирак, Реджеп Тайип Эрдоган.
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